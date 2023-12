Galeone: “Garcia? ADL non doveva sceglierlo, avrei ripreso Benitez. Mazzarri buon allenatore, proverà a riprendere la squadra”

Giovanni Galeone, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Crc e ha parlato dell’attuale situazione della squadra partenopea e del cambio in panchina.

L’ex tecnico, riferendosi all’esonero di Rudi Garcia, si è espresso così: “È difficile ripetersi per due anni di fila. È vero che questa squadra aveva tutte le carte in regola per poter ripetersi, probabilmente l’esonero di Garcia ha condizionato i risultati e l’ambiente. Per questo motivo dico che De Laurentiis non doveva scegliere Garcia a giugno; avrei ripreso Benitez.”

Inoltre, Galeone spende alcune parole sul nuovo allenatore del Napoli, Walter Mazzarri: “Il mister cercherà di rimettere le cose a posto, anche se il calendario non lo ha aiutato. È un buon allenatore, nonostante non sia stato trattato benissimo a Torino e a Cagliari”.