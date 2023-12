FOTO – La Curva Nord nerazzurra deride ancora i napoletani

Tra poco inizieranno in contemporanea i match di Champions League per il Napoli in casa col Braga, mentre per l’Inter in casa con la Real Sociedad. Se dal lato azzurro si sente una pacata pressione di ottenere un risultato positivo per staccare il pass degli ottavi, di certo non si può dirlo sulla Milano nerazzurra. Infatti, sta circolando in rete un manifesto creato dagli ultras interisti Curva Nord, nel quale prendono in giro i napoletani in chiaro riferimento alle scelte arbitrali che hanno segnato il match al Maradona a favore dei nerazzurri. Il particolare sfottò interista vede in prima pagina il simbolo di Napoli Pulcinella che versa una lacrimuccia per le varie sviste non sanzionate in sala Var. In allegato la foto.