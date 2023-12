L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’affluenza dei tifosi che ci sarà questa sera nel match contro il Braga. Secondo il quotidiano il Napoli di Mazzarri, questa sera sfiderà lo Sporting Braga, per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Eppure, nonostante l’importante appuntamento europeo, il Maradona non sarà sold-out Infatti, l’impianto non dovrebbe superare i 40.000 spettatori, con soltanto le Curve Superiori che vanno verso sold-out