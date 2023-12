A centrocampo Mazzarri conferma la mediana che ha ben figurato a Torino.

Ne ha parlato Sky Sport, secondo cui Zielinski, Anguissa e Lobotka faranno parte del centrocampo che domani affronterà il Braga. Una certezza per il toscano che, da questo momento in poi, ha fatto capire che cambierà davvero poco per dare sostanza e continuità al suo Napoli.