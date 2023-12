Repubblica – I tre acquisti del Napoli non sono all’altezza

Il Napoli si trova attualmente al sesto posto in classifica, fuori dalla zona Champions e con un distacco di 17 punti rispetto alla stessa fase della scorsa stagione, secondo quanto riportato da Repubblica in edicola. Il quotidiano La Repubblica critica De Laurentiis per non aver gestito adeguatamente il periodo successivo alla vittoria dello scudetto, sottovalutando le partenze di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli e commettendo errori nel mercato estivo. I tre nuovi acquisti, Natan, Cajuste e Lindstrom, non avrebbero migliorato la qualità dell’organico, mentre Caprile e Cheddira avrebbero contribuito principalmente a risolvere problemi finanziari del Bari.

Il giornale sottolinea che il disastro maggiore è stato l’ingaggio di Rudi Garcia come allenatore, accusandolo di non essere stato all’altezza della situazione e di essere stato esonerato troppo tardi. Il suo passaggio avrebbe lasciato dietro di sé una situazione difficile, descritta come una “montagna di macerie”.