Lombardo: “Scudetto? Il Napoli non è ancora fuori dai giochi, ma sarà molto difficile”

Attilio Lombardo, ex centrocampista della Nazionale, ha parlato del Napoli e della lotta scudetto in un’intervista rilasciata a TuttoCagliari.net.

Questo quanto dichiarato: “Il Napoli non è ancora fuori dai giochi al cento per cento, ma francamente fatico a immaginare un suo reinserimento tra le pretendenti allo scudetto. I giocatori sono gli stessi dell’anno scorso, ma l’andamento è molto differente. In questa stagione stentano a ottenere risultati. A meno che i partenopei non si rendano protagonisti di una rimonta incredibile e che, al contempo, le due battistrada mollino la presa – ma ci credo poco – sarà difficile rivedere gli azzurri in testa alla classifica. Credo di più a un colpo di coda del Milan, sempre che da qui a gennaio il distacco da Inter e Juve non aumenti a dismisura. Bisognerà infatti vedere come opereranno i rossoneri nel mercato invernale. Hanno bisogno di giocatori là davanti, perché non può essere il solo Giroud ad accollarsi l’onere di finalizzare l’azione. Se poi malauguratamente Leao e compagni dovessero uscire dalla Champions League e non andare neanche in Europa League, a quel punto si dedicherebbero esclusivamente al campionato e, puntellando la rosa a gennaio, potrebbero rivelarsi il terzo incomodo tra Inter e Juventus“.