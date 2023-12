Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, alla viglia della sfida di champions league, importante per il passaggio degli azzurri agli ottavi contro il braga, Victor Osimhen, non prenderà parte alla seduta di allenamento di oggi a causa della cerimonia del pallone d’oro africano, infatti attaccante Nigeriano è partito per Marrakech, dovrebbe ritornare a Napoli in serata. Gli altri finalisti per l’ambito premio sono Salah e Hakimi.