Paolo Del Genio ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell’attuale problema del Napoli.

Ecco le sue parole: “Parlare male di Natan in un contesto in cui tutta la squadra sta faticando sarebbe ingiusto. Arriva da un altro tipo di campionato e per ora si sta anche adattando bene. Anche Mazzarri ha dichiarato che Bremer il primo anno in Italia dopo essere stato in Brasile fece fatica. Ci sono altri giocatori come Kvara e Osi che non stanno rendendo come lo scorso anno”.