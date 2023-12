Chiariello: “Questo Napoli produce poco e subisce tanto. Juve? Vincono giocando un calcio inguardabile”

Umberto Chiariello, giornalista e conduttore di Campania Sport, è intervenuto in diretta su Canale 21 e ha commentato la prestazione del Napoli contro la Juventus e la situazione attuale della formazione partenopea.

Il giornalista, riferendosi alla gara di ieri sera, analizza la situazione attuale della formazione di Mazzarri: “Questo Napoli non riesce a tenere la porta imbattuta. Se guardiamo i numeri, ci dicono che su 9 partite in casa ne abbiamo perse 5, ciò ci dice che qualcosa in difesa non va. Inoltre, si produce poco in attacco”.

Chiariello fa il punto anche sull’emergenza in panchina: “Non si può dare la colpa a Mazzarri, doveva essere chiamato già dopo la sconfitta con la Fiorentina, avrebbe avuto più tempo. Invece, è arrivato in un momento in cui il calendario non gli ha permesso di fare risultati”.

In vista del match di Champions League di martedì sera contro il Braga, il giornalista pensa positivo: “Dal Braga in poi partirà un’altra stagione e si lavorerà su ritmi settimanali. Lo staff può dare ai ragazzi la fisicità adatta per poter affrontare le prossime sfide”.

Infine, Chiariello non risparmia dei commenti riguardo la prestazione della formazione bianconera: “A parte il gol su palla inattiva, che cosa ha prodotto la Juve? Nessuno ha impensierito Meret, a parte Gatti con quel colpo di testa. Questa Juve ha pochi giocatori di qualità, la maggior parte sono tutti di seconda fascia. Vincono giocando un calcio inguardabile”.