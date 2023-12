CdS, Barbano: “C’è bisogno di un ottimo psicologo motivatore!”

Nel suo editoriale Alessandro Barbano ci va giù pesante sulla situazione che stanno vivendo gli azzurri. Il giornalista del Corriere dello Sport propone “un ottimo psicologo motivatore”. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Bisogna guardarsi in faccia e parlarsi chiaro. Questa squadra rischia di restare fuori dal calcio che conta, trasformando lo scudetto in un azzardo pagato troppo caro. C’è bisogno di un ottimo psicologo motivatore, che ricostruisca le ambizioni azzurre con il realismo che la classifica e il gioco fin qui visto impongono, e prepari la squadra a prendersi ciò che le spetta, cioè a salvare il salvabile. Al punto in cui si è giunti sarebbe un ottimo risultato”.