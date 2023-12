Il giornalista Giovanni Capuano elogia la prestazione dei ragazzi di Allegri contro il Napoli. “Solita grande prestazione della Juventus in questa stagione”, ha scritto sul suo profilo X. “Nelle ultime sette giornate la Juventus ha vinto 6 partite con un solo gol di vantaggio (4 volte per 1-0). Ha subito 3 gol nelle ultime 10., per i soliti ben informati è sempre e solo fortuna”.