Rosolino: “Non mi ispira fiducia il Napoli, su Spalletti invece…”

L’ex nuotatore napoletano Massimiliano Rosolino ha parlato ai microfoni di TvPlay del momento poco felice del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Come vedo il Napoli? Non benissimo. Purtroppo è la legge dello sport: in questi anni anni ha avuto un’andatura sempre regolare in cui c’è stata anche un’ascesa alla ricerca della stagione perfetta. A un certo punto c’è stata un’impennata vera e propria e subito dopo abbiamo assistito a un declino. Un qualcosa che in parte era fisiologico e in parte ‘traumatologico’, nel senso che io avrei tenuto mister Spalletti per almeno dieci anni. E purtroppo a fare la differenza è quasi sempre il capitano della nave, come ha anche detto De Laurentiis. In questo momento viene a mancare proprio una figura come la sua. Va sottolineato che gli altri non sono ‘ciucci’, era impossibile che le squadre rivali rimanessero ancora una volta a guardare. Bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare“.