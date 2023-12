Moggi: “Mi auguro che il Napoli con le scorse lamentele non abbia condizionato gli arbitri”

Luciano Moggi, ex dirigente, ha parlato ai microfoni di RadioBianconera, soffermandosi sul big match di domani sera Juventus-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Io mi auguro che il Napoli si sia lamentato perché pensa che la partita sia stata persa per l’arbitro. Se così non fosse e il Napoli avesse agito come fa Mourinho, che attacca prima per condizionare poi, allora si rischia di condizionare gli arbitraggi e le persone che li determinano. La Juve sta reggendo il ritmo dell’Inter. Se la Juventus riuscisse a mantenere queste distanze a gennaio e febbraio, allora potrà dire qualcosa perché, poi, ricomincerà l’Europa per l’Inter. I tifosi della Juventus devono piantarla di prendersela con Allegri. Qualcuno ha contestato il suo premio come miglior allenatore del mese di novembre”.