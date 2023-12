Mazzarri: “Per vincere a Torino dobbiamo essere più compatti e più precisi sotto porta, dobbiamo subire meno ripartenze”

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani sera contro la Juventus a Torino. Tra le altre cose l’allenatore azzurro ha parlato del cosa serve alla sua squadra per poter portare a casa i 3 punti dalla trasferta contro i bianconeri. Queste le sue parole: “Per vincere a Torino dobbiamo essere più compatti, più precisi sotto porta, ma soprattutto dobbiamo subire meno ripartenze rispetto a quelle prese fino ad ora. A volte per svoltare serve anche la fortuna, nel calcio c’è questa componente per cui quando ti gira tutto male può bastare un episodio per svoltare tutto. Quest’anno oggettivamente siamo in ritardo rispetto allo scorso anno. Con l’Inter nel primo tempo non siamo stati inferiori, anzi, secondo me meritavamo anche il vantaggio”.