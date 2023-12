Mazzarri: “Due giorni fa ho visto dei vecchi video di Lindstrom per capire come farlo rendere al meglio”

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera a Torino contro la Juventus. Tra gli argomenti trattati anche Jesper Lindstrom, l’acquisto più costoso della campagna di mercato estiva degli azzurri, fino ad ora impiegato poco. Queste le sue parole: “Due giorni fa ho visto alcuni filmati dove giocava con la sua squadra per capire dove può essere impiegato. Qua c’è un modulo consolidato e devo capire dove poterlo schierare per farlo rendere al meglio. Ha delle belle qualità e devo vedere quando schierarlo visto che è rientrato da poco”.