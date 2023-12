Marchetti: “Potrebbero essere fatti due acquisti nel mercato di gennaio, inoltre possibili movimenti in uscita”

Il giornalista di Sky Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte dei possibili movimenti di mercato azzurri. Queste le sue parole: “Quale “sotto movimento” può essere preso in considerazione. Va capita anche la posizione degli agenti del giocatore. A gennaio si lavorerà sul centrocampo e la difesa. Zanoli potrebbe partire, il Napoli potrebbe farlo andare in prestito per fargli fare minuti, così come accaduto lo scorso anno, perché con Di Lorenzo titolare potrebbe avere poco spazio. Da capire cosa accadrà con il terzino sinistro, e come rientreranno Mario Rui ed Olivera. Magari qualche considerazione riguardante quel ruolo può essere fatta. La linea del Napoli sul mercato è bene o male tracciata: il club si guarda intorno per terzino destro e centrocampista, ma per prudenza può anche andare su un terzino sinistro nel caso ci fosse un’occasione da cogliere“.