La Repubblica – La situazione clausola e “l’assicurazione sul silenzio”. Il rapporto tra Spalletti e De Laurentiis

L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito del rapporto tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato, tra i due ci sono ancora dei conti in sospeso e ballano i milioncini della clausola rescissoria non pagata. Il presidente non ha richiesto il pagamento. Si tratta di una sorta di assicurazione sul silenzio, a suo favore, sulle vere motivazioni che hanno spinto l’allenatore a lasciare la panchina partenopea. Ieri però, sulla Msc Fantasia in occasione dei Gazzetta dello Sport Awards, si è sfiorato l’incidente diplomatico. De Laurentiis però, ricevuto l’anello, si è premurato rilasciando poi dichiarazioni distensive.