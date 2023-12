Impallomeni: “Per la sfida con la Juve ci dovranno essere degli accorgimenti difensivi, gli azzurri devono fare uno step importante”

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato durante il programma radiofonico Maracanà l’ex calciatore e oggi giornalista Stefano Impallomeni. Tra gli argomenti trattati la sfida di domani sera dell’Allianz Stadium tra la Juventus e il Napoli, e dei problemi difensivi degli azzurri di Mazzarri. Queste le sue parole: “Mazzarri dovrà correggere qualcosa dietro. Mancano soprattutto Mario Rui ed Olivera, che sono due assenze importanti. Mazzarri deve lavorarci con la difesa, non si risolvono i problemi in un niente. A Madrid ho visto giocare bene la squadra, ma nella stessa partita è discontinua, è una squadra forte negli uomini, che devono fare uno step in avanti. Il Napoli deve scoprire un nuovo confine, che è l’Europa League”.