Bruno Giordano, ex calciatore azzurro, presenta il big match Juventus-Napoli, nonché anticipo della 15esima giornata di Serie A. Ecco cosa ne pensa in particolare della Juve:

“Penso che, a livello di rose, non solo l’Inter ma anche Milan e Napoli siano superiori: basta soltanto ricordare che i bianconeri hanno perso Pogba e Fagioli a centrocampo. Se sono lassù è per bravura del tecnico e perché la squadra in campo ha sempre dato tutto”.