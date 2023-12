Gazzetta – Napoli, Mazzarri a lavoro per colmare i buchi difensivi: i dettagli

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. In vista del match contro la Juve, Mazzarri si sta cincentrando con i suoi per migliorare la fase difensiva. Questo quanto evidenziato:

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, starebbe lavorando molto sulla difesa: “Sembrava che a Bergamo le cose stessero migliorando, invece fra Real e Inter la squadra ha subito sette reti che potevano essere molte di più se Ancelotti avesse avuto qualche infortunato in meno. Gol che fanno male all’autostima del gruppo perché continuano a emergere errori di posizionamento, non solo dei singoli. E su quello sta lavorando il tecnico con il suo staff. In attesa di capire se a gennaio il presidente De Laurentiis vorrà porre rimedio ad alcune scelte estive, intanto va sistemato l’equilibro col capitale umano disponibile. Perché Natan può essere un buon prospetto, ma sicuramente non ha lo spessore tecnico del coreano”.