Repubblica – Osimhen e Mazzarri sempre più vicini: le ultime

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando il rapporto di Victor Osimhen con Walter Mazzarri. Questo quanto evidenziato:

“La prodezza del campione. Quello che sposta gli equilibri e fa la differenza. Victor Osimhen può accendere la scintilla di un Napoli reduce dalla brutta sconfitta con l’Inter. Il numero 9 è stato uno dei fattori determinanti dello scudetto e punta a recuperare il tempo perduto. Osimhen è rientrato contro l’Atalanta col debutto di Mazzarri in panchina: un assist decisivo per il gol di Elmas ma anche la sensazione di un rodaggio da completare. Real e Inter sono state tappe di avvicinamento verso la migliore forma. L’obiettivo è mostrarla domani allo Stadium con la Juve. È uno stadio in cui Osimhen non ha ancora segnato e gli piacerebbe sbloccarsi in una sfida decisiva per il futuro del Napoli. Neppure con l’Inter Osi ha mai segnato, tabù non sfatato domenica. Vuole provarci almeno con la Juve domani. Osimhen non ha legato con Rudi Garcia e ora sta costruendo un feeling importante con Mazzarri. Il centravanti è il punto di riferimento di un Napoli a caccia del riscatto”.