TuttoSport – Mazzarri deve registrare la difesa: il tecnico sta studiando la Juve

La difesa del Napoli è in completa emergenza e toccherà a Mazzarri limitare i danni in vista della Juve.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, il tecnico toscano avrà a disposizione poco tempo per provare a limitare tutti i danni: “C’è da mettere mano alla difesa e Mazzarri è cosciente di non avere Olivera (rientrerà a gennaio) e Mario Rui, mentre ci sarà da verificare sulla possibilità di convocare Zanoli, fermo da sabato scorso per una lombalgia. Il portoghese ha svolto allenamento personalizzato in campo e non dovrebbe esserci nella lista dei convocati per Torino, ma sale l’ottimismo per la sua partecipazione al match contro il Braga di martedì al Maradona. Mazzarri ha studiato la Juventus a lungo e ha visto come i bianconeri siano abili a risolvere le partite soprattutto nei minuti finali, grazie ad una preparazione certamente migliore rispetto a quella che Garcia ha dato al Napoli”.