Tuttosport – Cresce l’ottimismo per il recupero di Mario Rui. Convocato per il Braga?

L’emergenza terzino sinistro è una delle maggiori difficoltà che il Napoli sta riscontrando in questo suo ultimo periodo. L’assenza in contemporanea di Mario Rui, di Mathias Olivera e di Alessandro Zanoli ha costretto Walter Mazzarri a sperimentare delle soluzioni che però hanno reso la fase difensiva meno precisa e fanno mancare del giusto supporto a Khvicha Kvaratskhelia, che spesso ha giovato della posizione del portoghese e dell’uruguaiano. Tuttavia, questa potrebbe giungere presto al termine, poiché uno di questi elementi sembrerebbe essere vicino al rientro in campo. Mario Rui infatti, ha iniziato a svolgere lavoro personalizzato in allenamento, come riportato da Tuttosport. La sua convocazione per Juventus-Napoli appare difficile, ma potrebbe tornare tra i convocati in occasione di Napoli-Sporting Braga del 12 dicembre, ultima partita della fase a gironi di Champions League.