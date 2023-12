Spalletti torna a parlare di Napoli e del Napoli: “Non litigo con nessuno”

(ANSA) L’ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti torna a parlare del Napoli e di Napoli:

“A Napoli è facilissimo vincere: quando si ha il supporto di una città come Napoli tutto diventa facile. Questa vittoria ha fatto esplodere la città di gioia. Quando vado in giro a Napoli e mi riconoscono sono io che li voglio abbracciare“.

Quanto ai suoi rapporti nel mondo del calcio:

“Io non litigo mai con nessuno, gli altri litigano con me e poi accuso il colpo. Ma accetto chi vuole tornare ad essere mio amico dopo avermi perso per un po’. L’amico più grande che ho nel calcio è Di Lorenzo“.

Procede poi parlando dei prossimi Europei:

“Sarà un’ esperienza bellissima e ci andiamo con tutto l’entusiasmo. Io chiamo in nazionale chi ha voglia di infilarsi la maglia dell’Italia“.