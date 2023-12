Napoli, ancora un grande riconoscimento: Spalletti e ADL premiati ai Gazzetta Sports Awards

Ci sarà un premio per ADL e Spalletti ai Gazzetta Sports Awards.

Ecco quanto scritto da La Gazzetta, in relazione al prossimo premio per entrambi: “Oggi i due principali protagonisti Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti riceveranno ai Gazzetta Sports Awards il premio rispettivamente come squadra e allenatore dell’anno. Un incrocio emozionante: il presidente è stato colui che ha costruito la squadra scudetto, Spalletti l’allenatore che al titolo vinto ha sommato il merito di aver portato poi la Nazionale alla fase finale degli Europei. La cerimonia di premiazione di tutte le stelle dello sport si svolgerà oggi a bordo della MSC Fantasia ormeggiata a Napoli. Ai vincitori lo splendido anello di diamanti realizzato da Damiani”.