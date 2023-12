L’edizione in edicola di oggi del Corriere del mezzogiorno riporta le ultime notizie sulla sfida di Juventus Napoli in programma venerdì sera. L’ultima notizia riguarda le condizioni di Mario Rui, che ha iniziato lavoro personalizzato, l’obbiettivo è convocarlo per il match contro lo Sporting Braga. Per il match contro la Juventus si pensa ancora Natan titolare contro i bianconeri, mentre Juan Jesus insidia ostigard per un posto con Rrahmani.