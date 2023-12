Kvara-Osi alla ribalta: la coppia deve trovare l’intesa dello scorso anno

Kvara e Osi devono ritrovarsi.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui i due avrebbero perso quell’intesa vincente che gli ha permesso di vincere il tricolore: “L’intesa tra Osimhen e Kvaratskhelia è stata immediata, come se i due si conoscessero da sempre, eppure quell’armonia che ha ispirato uno storico tricolore adesso sembra un ricordo. L’anno scorso Kvaraha ispirato in sette occasioni i gol di Osimhen in campionato, durante questa stagione invece non si sono ancora trovati. Gli infortuni si sono messi di traverso, certo, ma anche in campo non restituiscono l’immagine di una coppia affiatata”.