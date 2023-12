Il Mattino – Problema muscolare per Di Lorenzo: allarme in casa Napoli

Giovanni Di Lorenzo ha avuto un problema muscolare nelle ultime ore.

Notizia riportata dall’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il capitano avrebbe messo in allerta tutto l’ambiente partenopeo: “Giovanni Di Lorenzo tiene in apprensione Mazzari e lo staff medico del Napoli. Ieri mattina, il capitano pare abbia accusato qualche noia muscolare durante la seduta di lavoro che la squadra ha sostenuto come di consueto nel quartier generale di Castel Volturno. Un lieve acciacco, forse un affaticamento che però tiene inevitabilmente in allerta tutto l’ambiente”.