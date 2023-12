Fedele: “Natan acquisto sbagliato? Vale quanto è stato pagato. Cajuste e Lindstrom? La rosa andava migliorata”

Dopo lo scudetto dell’anno scorso, ci si aspettava un calciomercato da big. Con le cessioni di Kim e Lozano e il mancato riscatto di Ndombele, si erano creati dei buchi nella rosa che andavano colmati. Secondo Enrico Fedele, questa particolare operazione non è stata svolta nel migliore dei modi. Proprio di questo ha parlato a Radio Marte.

Ecco le sue parole: “Se Natan mi è piaciuto da terzino? Si esprime molto meglio da esterno che da centrale. Leo Ostigard ha le stimmate del difensore, molto più di lui: è stato uno dei migliori in campo, a mio avviso, nel match perso nella scorsa giornata di campionato”.

Poi Fedele ha analizzato le prestazioni dei giocatori acquistati durante l’ultima sessione di calciomercato: “Arrivati a questo punto, possiamo già etichettare Natan come acquisto sbagliato? Si deve adeguare… Mettiamola cosa: vale per quanto è stato pagato. Non è ciò che serviva al Napoli. Jesper Lindstrom? E’ bravo, però non può sostituire Matteo Politano. Jens Cajuste? E’ un giovane interessante, però non ha perplessità. Questa squadra andava migliorata, invece è stata solo allungata nelle riserve”.