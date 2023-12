Dalla Polonia: “Zielinski-Inter non si farà, vuole restare al Napoli”

Maciej Siemiatkowski, giornalista polacco, ha parlato a TvPlay del futuro di Piotr Zielinski e del suo rapporto con il Napoli, smentendo le voci che lo vedevano vicino all’Inter. Ecco le sue parole:

“Non penso voglia un cambiamento ma restare in Italia dove si trova benissimo con la famiglia. La sua volontà è restare a Napoli, non credo in un suo passaggio all’Inter. Girano tante voci su di lui, anche dall’Arabia Saudita ma la sua intenzione è rimanere nel club che l’ha valorizzato nel grande calcio”.