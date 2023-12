Criscitiello: “Meret non è da Napoli. Zielinski? Quest’estate lo voleva la Lazio, poi…”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato del Napoli, di Zielinski, di Anguissa ma anche di Meret ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

Su Anguissa: “Non credo ci sia solo la Juventus su Anguissa e Giuntoli capisce di calcio e se vede uno spazio si butta”.

Zielinski?: “Perderlo a zero non sarebbe bellissimo, ne stanno parlando troppo e quando le trattative vanno per le lunghe non si concretizzano mai. Ricordo che quest’estate la Lazio era interessatissima al polacco”.

Riguardo Meret: “Personalmente su Meret ho sempre avuto un giudizio sufficiente, ma mai estremamente positivo. Tramite i social ho rimediato un po’ di insulti perchè ho sempre detto che è un buon portiere, ma non un portiere da Napoli o da squadra da Champions. Perderlo a zero farebbe male, ma non può essere il portiere del futuro. Il Napoli dovrà prendere un portiere importante e non doveva farsi scappare Vicario”.