CorrSera – Juan Jesus potrebbe essere preferito ad Ostigard: le ultime

Juan Jesus va verso una maglia da titolare a Torino.

L’edizione odierna de Il Corriere della Sera si è concentrata sulla probabile formazione degli azzurri allo Stadium e il brasiliano può partire dal 1′: “A sinistra a Torino potrebbe giocare ancora Natan mentre Juan Jesus insidia Ostigard per far coppia con Rrahmani al centro della difesa. La svolta, però, non è negli uomini ma nel lavoro, il Napoli ha bisogno di non smarrire la compattezza del proprio blocco squadra, tenere le distanze giuste. Per un mese circa il Napoli dovrà crescere solo con l’impegno sul campo, i risultati che possono dare fiducia, il recupero degli infortunati, a gennaio poi ci sarà il mercato”.