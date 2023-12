Altafini: “Core ‘ngrato? Il Napoli non provò a trattenermi. Alla Juve perché volevo vincere la Coppa dei Campioni”

José Altafini, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. In occasione di Juventus-Napoli, il brasiliano ha ricordato il suo passaggio dall’azzurro al bianconero, che ai tempi gli diede l’appellativo da parte dei tifosi partenopei di ‘Core ‘ngrato’.

“Il passaggio dal Napoli alla Juve? È stato il frutto di un ragionamento normale, a mio avviso. Erano sette anni che non giocavo la Coppa dei Campioni, che avevo vinto in precedenza con il Milan. Il mio intento era quello di giocare nuovamente la Coppa dei Campioni e di vincerla.. Delle cinque società che mi cercarono nel 1972, i bianconeri erano l’unica che poteva darmi questa possibilità e quindi è stata per me una decisione facile. L’appellativo Core ‘ngrato? ll discorso è che ero sostanzialmente libero, dopo la fine del contratto. Il Napoli non mi ha venduto, né ha cercato di trattenermi. Che i tifosi mi fischiassero era logico e anche comprensibile, forse persino giustissimo. Poi, non sono mai stato di quelli che se segna alla sua ex squadra non esulta: l’ho sempre reputata una mancanza di rispetto nei confronti del proprio club e dei tifosi che rappresenti. Comunque, non mi ha mai provocato sensazioni particolari fare gol a una o all’altra. Questo è il dovere di un giocatore, nel bene e nel male, e così feci sia in azzurro che in bianconero”.