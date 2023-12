Zenga su Meret: “Mi piace il suo approccio distaccato”

Walter Zenga, l’ex portiere dell’Inter, ha recentemente concesso un’intervista al Corriere dello Sport, esprimendo la sua opinione sulla prospettiva di continuare a fare affidamento su Gianluigi Donnarumma per la squadra nazionale.

Il mese di dicembre è giunto, e la nazionale si riunirà nuovamente a marzo. Lo staff tecnico guidato da Spalletti avrà ampio tempo per valutare ogni aspetto e prepararsi al meglio per l’Europeo, arrivando con idee chiare. Attualmente, non sembra esserci spazio per un cambio, Donnarumma ha svolto il suo ruolo in Nazionale. Tuttavia, riconosce che ci sono stati alcuni errori nel suo percorso in club, e le valutazioni definitive toccheranno a Luciano a giugno.

Zenga ha poi discusso del portiere del Napoli, Meret, elogiando il suo approccio glaciale e distaccato. Sottolinea che questa caratteristica non implica una mancanza di personalità, ma sembra apprezzare la calma e la compostezza che Meret dimostra sul campo, suggerendo che queste qualità siano positivamente rilevanti nel ruolo di portiere.