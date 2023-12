Sal Da Vinci: “Mazzarri? Calendario sfortunato, ma sono fiducioso”

Sal Da Vinci, cantante e tifoso del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dove parla del Napoli e di Mazzarri. Ecco cosa ne pensa:

“Avevo dei dubbi con Garcia, ma con Mazzarri è diverso. Sta ereditando un momento di sbandamento di una squadra che ha fatto qualcosa di irripetibile l’anno scorso. Mazzarri sta rimettendo in sesto la macchina che è la stessa, o quasi, di quella dell’anno scorso. Siamo partiti male, adesso dobbiamo recuperare e il calendario non ha aiutato così come gli errori arbitrali. Il Napoli s’è espresso bene nella prima parte di gara contro l’Inter, ma oggi va raddrizzata la barca. Va data fiducia alla squadra e a Mazzarri”.