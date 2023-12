Il Mattino – Il Napoli non farà mercato a gennaio, questo il motivo principale della scelta

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su una scelta riguardante il Napoli per il mercato di gennaio. Secondo il quotidiano il mercato post scudetto è stato problematico. Natan, ma anche considerando il minutaggio di Cajuste e Lindstrom si comprende come la squadra non si sia affatto rinforzata. E persino la partenza di Lozano, sacrificata sempre per volere di bilancio, viene rimpianta. Per non parlare dei troppi rinnovi lasciati in sospeso. A gennaio, De Laurentiis non interverrà sul mercato a gennaio. Vi è sia il timore di sprecare danaro per giocatori inutili, ma anche perché è difficile trovare il prospetto giusto nella sessione invernale e al prezzo giusto.