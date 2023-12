De Maggio non ci sta: “Non è all’altezza, hanno detto una ca…”

Walter De Maggio cronista di Radio Kiss Kiss, ha espresso un suo parere in merito al rendimento di un calciatore azzurro.

Il Napoli nonostante il cambio allenatore, che aveva comunque fatto ben sperare dopo la vittoria contro l’Atalanta di Gasperini. Contro Real Madrid e Inter, sono arrivate due sconfitte nonostante buone prestazioni. Sconfitte in cui la tenuta difensiva degli azzurri ha inciso e non poco.

Il giornalista napoletano ha espresso il suo parere proprio in merito alle difficoltà del reparto difensivo del Napoli, nello specifico ha giudicato in modo critico uno dei difensori centrali di Walter Mazzarri. Si tratta di Natan, arrivato a fine mercato per sostituire Kim Minjae, miglior difensore della scorsa stagione. Queste le sue parole:

“Dicevano che Natan non giocasse a causa della mancanza di conoscenza dell’italiano, una cazzata clamorosa, Kim di certo non parlava italiano, eppure in poco tempo diventò determinante”. Ha poi aggiunto sull’operato della società: “Mi sono permesso di dire che Natan non è pronto per una squadra campione d’Italia e lo penso davvero. Il brasiliano è stato acquistato per sostituire Kim, ma ad oggi non è all’altezza, sarebbe stato più esperto per sopperire alla perdita del coreano”.

Ad oggi le scelte di De Laurentiis, non hanno di certo pagato, dopo anni di operazioni coraggiose e gestione impeccabile. Dalla scorsa estate estate si sapeva della cessione di Kim, il Napoli si ridusse ad acquistare il sostituto solo a pochi giorni dall’esordio di Frosinone. Fu una sorta di colpo last minute, con i tifosi perplessi quando si è scelti il brasiliano, giovane difensore proveniente da un campionato differente da quello italiano e con tempi di adattamento molto lunghi per la maggior parte dei sudamericani. Ci vorrà del tempo, con ogni probabilità Natan si farà, forse però, come espresso da De Maggio, una società come il Napoli, avrebbe avuto bisogno di meglio.