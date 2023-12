Chiariello: “Bisogna pensare partita dopo partita, temiamo il peggio contro la Juve”

Il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare della situazione in casa Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“La partita con l’Inter e tutti i suoi strascichi vanno archiviati. Non consento che qualche giornalista dica che il VAR interviene a seconda della maglia, è gravissimo, è un discorso da tifosi. Ci sono molte cose da correggere, è vero, ma se andiamo a contestare la buona fede è meglio se cambiamo mestiere tutti. Cerchiamo di dire le cose come stanno. Il Napoli ha problemi enormi, la partita è stata orientata da decisioni arbitrali, ma da qui a dire che c’è un complotto no. Andiamo avanti, pensiamo alla partita con la Juve, prepariamoci al peggio. Torino non mi spaventa particolarmente, il Napoli è superiore, ma al momento ferito e si lecca le ferite. Prepariamoci al peggio ed alla sconfitta a Torino, ci può stare”.