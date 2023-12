L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui tanti problemi del Napoli in questo avvio di stagione. Secondo il quotidiano sono evidentissime le carenze nella fase difensiva. Anche con l’Inter sono mancati filtro e le coperture preventive. La squadra s’è allungata quando ha perso forza e lucidità. Natan e Ostigard, rispettivamente il sostituto di Kim ed il quarto centrale dello scorso anno, non sono riusciti a colmare il vuoto lasciato dal coreano. Considerando che Kim è uno dei migliori al mondo nel ruolo, si dimostra anche che il lavoro sul mercato non è stato all’altezza della situazione.