Le pagelle di Osimhen: rendimento molto lontano dall’anno scorso

Victor Osimhen non è ancora al massimo della forma e ciò si riflette sulle prestazioni del Napoli. Nonostante il bisogno urgente della squadra di un attaccante in forma per risalire la classifica, il cammino sembra già essere compromesso, con un distacco di 11 punti dalla vetta dopo 14 giornate, rendendo difficile la possibilità di riconfermarsi senza un miracolo.

L’attaccante nigeriano è tornato a essere titolare dopo 56 giorni, ma la sua condizione fisica sembra non essere ottimale per affrontare la difesa a tre dell’Inter. Secondo TMW, Osimhen ha creato solo una situazione pericolosa per Sommer e per il resto è stato limitato dagli avversari. Tuttosport sottolinea che è “ben lontano dalla forma migliore”, mentre TuttoNapoli afferma che, nonostante sfidi spesso tre difensori dell’Inter, riesce comunque a creare alcune situazioni interessanti e sfiora il gol con un colpo di testa. Il Mattino è più critico, sostenendo che Osimhen non si avvicina nemmeno al rendimento impressionante che ha mostrato in precedenza e che c’è stato un rigore non assegnato a suo favore.

