Il mattino: Zielinski – Inter, spuntano alcune novità sulla trattativa

secondo quanto riportato da Il Mattino uno dei desideri di Marotta e il polacco Piotr Zielinski, in scadenza di contratto ne parla Il Mattino.

“C’è anche il mercato tra i due club. Uno degli oggetti del desiderio di Beppe Marotta è Piotr Zielinski. Il mago dei parametri zero ha fiutato l’affare, il polacco è sulla lista nonostante le parole di circostanza rilasciate prima della partita in tv. «lo so solo che Zielinski è un giocatore in scadenza, ma credo che il Napoli sia molto attento per arrivare a una conclusione positiva da qui a fine giugno» ha spiegato il direttore sportivo dell’Inter. Che le cose le sa. E sa anche il club di De Laurentiis proverà a capire i margini di una permanenza in azzurro che coincida con i disegni economici della società per i prossimi anni. Ma se cosi non dovesse essere, Inter resta in prima fila, spettatore interessato alle prestazioni del polacco. Quello che spera, in fondo, è poter affondare il colpo per l’ennesimo regalo arrivato dal mercato delle scadenze”.