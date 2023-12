Gazzetta – La Juventus potrebbe contare su Weah per il Napoli

Dopo due giorni di permesso concessi da Massimiliano Allegri, la Juventus torna ad allenarsi oggi presso la Continassa. L’allenamento è programmato per le 11.30 e sarà aperto ai media e ad alcuni tifosi invitati dal club bianconero. Questo appuntamento segna l’inizio della preparazione per la sfida cruciale contro il Napoli, in programma venerdì sera e valida come anticipo della 15esima giornata di Serie A.

Per la partita contro gli azzurri, dopo il ritorno di Danilo, il mister Allegri potrebbe contare nuovamente su Timothy Weah, riducendo così l’elenco degli indisponibili a solo De Sciglio. È quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, che evidenzia come l’esterno americano abbia finora totalizzato 10 presenze in campionato, con un assist all’attivo, ottenuto nella vittoria per 1-0 contro il Milan alla 9ª giornata.