Gazzetta – Il Var non può intervenire su i due episodi di ieri

Secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport, quello di Massa è statoo un buon arbitraggio.



“Il Napoli ha espresso lunghe proteste riguardo all’1-0, evidenziando una trattenuta di Lautaro su Lobotka all’inizio dell’azione. Dalle immagini sembra che Lautaro abbia circondato la vita dell’avversario con il braccio sinistro, ma l’arbitro Massa, che era vicino all’azione, ha scelto di non intervenire. Secondo il giornale, in questo tipo di situazioni, il VAR non può intervenire.

Il rigore negato al Napoli, secondo il quotidiano, non era da segnalare. Nella ripresa, ci sono state proteste azzurre quando Osimhen è caduto in area dopo un contatto con Acerbi. Le immagini mostrano un tocco della gamba destra del difensore sul tallone del nigeriano, ma l’intensità sembra non essere sufficiente per giustificare un rigore. Ancora una volta, il VAR non ha potuto intervenire in questa situazione”.