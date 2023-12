Caressa: “Si solleva la questione dell’utilizzo del VAR”

Nel corso di Sky Calcio Club, il giornalista e conduttore Fabio Caressa ha commentato gli episodi da moviola di Napoli-Inter.



“Il fallo di Lautaro su Lobotka è oggetto di dibattito, poiché sul contatto si può discutere ampiamente. L’autore del fallo, Lautaro, mentre cade, tocca anche la caviglia di Lobotka. La valutazione sulla natura del fallo può essere soggettiva, e ci potrebbero essere dubbi sulla sua gravità. Alcuni potrebbero ritenere che non sia un fallo, mentre altri potrebbero vedere il contatto come sufficiente per essere considerato tale.

Quanto alla protesta del Napoli, viene descritta come civile, senza eccessi. Tuttavia, si solleva la questione dell’utilizzo del VAR. L’osservazione è che gli arbitri sembrano essere meno propensi a consultare il VAR, e si esprime il desiderio di vedere un utilizzo più frequente del sistema tecnologico. La suggestione è che il VAR dovrebbe essere coinvolto in modo più attivo, intervenendo maggiormente nelle situazioni dubbie.

Per quanto riguarda il possibile rigore, si accetta che in questo caso la valutazione dell’arbitro possa essere più accettabile, poiché il contatto è descritto come molto leggero. Si sottolinea la complessità delle decisioni arbitrali, e si esprime comprensione per la scelta del VAR di non consigliare all’arbitro di andare a controllare la situazione, considerando la leggerezza del contatto”.