Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter ha commentato così ai microfoni di Sky Sport l’errore arbitrale sul fallo non dato che ha portato i nerazzurri in vantaggio a fine del primo tempo.

“Tendenzialmente gli arbitri su questo tipo di contatto, giusto o sbagliato, lasciano correre, soprattutto in queste zone del campo. Qui in caduta Lautaro Martinez cintura Lobotka, ma non vedo un fallo clamoroso”