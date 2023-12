Il Liverpool vuole Zielinski e sta preparando un’offerta per gennaio. Il polacco ha il contratto in scadenza con gli azzurri nel 2024 e i reds stanno preparando il colpo per la finestra di riparazione. Il Napoli non vorrebbe infatti rischiare di cederlo in estate a parametro 0, per di più ad una squadra di Serie A. Gli inglesi hanno quindi pronti circa 4 milioni di euro da offrire, da capire se la cifra soddisferà De Laurentiis e se il patron è intenzionato a lasciarlo a stagione in corso.