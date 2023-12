La fascia sinistra è un problema continuo: Natan si candida per il passaggio a sinistra

Alessandro Zanoli ha contribuito a riempire un’infermeria già piena e devastata dagli infortuni.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui toccherebbe ora a mister Mazzarri inventarsi qualcosa. Si prospetta il passaggio di Natan a sinistra: “Alessandro Zanoli è andato a intasare l’infermeria con una lombalgia che non sarà preoccupante ma certo è penalizzante. Tre esterni su quattro sono fuori, qualcosa bisogna inventarsi, e Walter Mazzarri, dopo aver smontato la difesa del Napoli, l’ha ricostruita: con l’Inter, si cambia, Natan scivola a sinistra, Ostigard va a sistemarsi in mezzo al fianco di Rrahmani e Juan Jesus si accomoda in panchina, per ossequiare l’indispensabile legge del turnover“.