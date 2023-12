Gazzetta – Una vittoria stasera darebbe autostima e carica a tutto l’ambiente partenopeo

Una vittoria conquistata stasera potrebbe dare carica e forza a tutto l’ambiente partenopeo.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta: “Stasera battere i nerazzurri – che l’ultima volta in trasferta hanno perso proprio al Maradona nel maggio scorso – significherebbe avvicinare la vetta e ridare entusiasmo all’ambiente, dallo spogliatoio agli spalti, che ha bisogno di ritrovare il fascino contagioso delle notti magiche che hanno portato allo scudetto nella scorsa primavera. Una vittoria per rompere la serie negativa e soprattutto per ridare autostima a un gruppo che può competere ancora per il titolo e comunque non può mollarlo quando ancora siamo nella prima parte del campionato”.