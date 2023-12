Gazzetta – Inzaghi non recupera Bastoni: Acerbi al suo posto al Maradona

Inzaghi non è riuscito a recupera in extremis Alessandro Bastoni.

Scelte obbligate in difesa per il tecnico nerazzurro, quindi, come confermato da La Gazzetta dello Sport stamane. Al posto del difensore out per infortunio nel reparto difensivo ci sarà Acerbi: “Niente “miracolo” per Alessandro Bastoni: il difensore ha provato a recuperare nper la supersfida del Maradona, ma si è dovuto arrendere e non è partito per Napoli. Simone Inzaghi conta di riaverlo a disposizione per la prossima sfida di campionato, quando a San Siro arriverà l’Udinese”.