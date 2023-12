CorrSport – Osi e Kvara pronti a sfidare l’Inter: serve il loro talento

Osimhen e Kvara dovranno trascinare il Napoli contro l’Inter.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Osi e Kvara, la coppia dei sogni, è pronta a ritrovarsi in campo, insieme, dall’inizio, 56 giorni dopo l’ultima volta, oltre un mese d’astinenza tra infortuni e soste. Dalla Fiorentina all’Inter, da Garcia a Mazzarri, sono loro i più attesi al Maradona, firme d’autore per tentare di accorciare la classifica. Oltre duecento milioni uno accanto all’altro per sfidare la squadra di Inzaghi”.